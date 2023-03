Mehrere Einbruchversuche am Wochenende in Apolda

Apolda. Ein unbekannter Täter versuchte am Wochenende, in Apolda in mehrere Ein- und Mehrfamilienhäuser einzubrechen.

Von Samstag bis Montag versuchten unbekannte Täter, in mehrere Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in der Weimarischen Straße und in der Jägerstraße in Apolda einzubrechen. Laut Polizei versuchte der Täter, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Der Einbrecher beschädigte die Hauseingangstüren erheblich, konnte allerdings nicht in die Gebäude gelangen. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen.

