Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrstündiger Polizeieinsatz in Apolda

Mehrere Stunden dauerte Dienstagabend ein Polizeieinsatz in Apolda. Ein 50-Jähriger sollte nach Angaben der Polizei wegen mehreren Haftbefehlen festgenommen werden. Er drohte daraufhin an, sich aus dem Fenster eines Obergeschosses zu stürzen, wenn die Beamten in seine Wohnung eindringen. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes konnten den Mann nach längerer Verhandlungszeit davon überzeugen, sein Vorhaben aufzugeben.

Er wurde festgenommen, einem Arzt vorgestellt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, bevor er heute in eine JVA überstellt wird. Die Haftbefehle waren wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten ergangen.

17 Temposünder

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Friedrich-Engel-Straße in Apolda vor der Grundschule durchgeführt. Es wurden 534 Fahrzeuge gemessen. Davon gab es 16 Verwarngelder und ein Bußgeld. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 58 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Pkw-Scheibe wegen 20 Euro-Uhr eingeschlagen

Die hintere linke Seitenscheibe eines in der Ackerwand vor dem Hausgrundstück 15 in Apolda abgestellten Seat Toledo wurde im Zeitraum vom 10. zum 11. März eingeschlagen. Aus dem PKW wurde ein darin liegendes Paket mit einer Uhr im Wert von 20 EUR entwendet. Am Toledo entstand Schaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen