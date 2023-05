Mieter klaut Strom mit Verlängerungskabel in Apolda

Apolda. Wie lange der Mieter bereits den Strom klaute, konnte noch nicht festgestellt werden.

Am Sonntagnachmittag meldete ein Hauseigentümer der Polizei in Apolda, dass einer seiner Mieter bei einem Nachbarn Strom klaut. Dem betroffenen Mieter sei deshalb bereits im vergangenen Sommer vom Anbieter der Strom abgestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, bediente sich der Stromdieb mithilfe eines Verlängerungskabels an der Steckdose im Hausflur. Am Stromzähler war demnach eindeutig zu sehen, dass zusätzlicher Strom entnommen wurde. Die Polizei entfernte das Kabel, konnte den Stromdieb aber noch nicht vernehmen, da er nicht in seiner Wohnung war.

