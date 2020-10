Mini-Konzert feiert Premiere in Kranichfeld

Mit dem ersten Mini-Konzert startete das Baumbachhaus in Kranichfeld am vergangenen Samstag eine neue Veranstaltungsreihe. Das „Mini“ im Namen begrenzt - coronabedingt - sowohl die Zeit der Veranstaltung als auch die Zahl ihrer Gäste. „Auch wenn durch die neuen Hygienemaßnahmen nur etwa 20 Personen in den Saal passten, so war doch die Atmosphäre eine einmalige", sagte die Initiatorin der Konzertreihe, die Kranichfelder Violinistin und Sängerin Dagmar Meffert. Die beiden Musiker Andreas Buchmann, Kontrabass, und Marco Böttger, Gitarre, genossen, getreu dem Motto „Keep swingin’“, genau wie die Besucher die Möglichkeit des gemeinsamen Musik-Erlebens.