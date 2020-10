Die Ankündigung für einen weiteren Lockdown ist für viele Menschen eine bittere Pille. So äußerte sich Diana Weßler von der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft enttäuscht über die angekündigte Bäderschließungen, und zwar nicht, weil in der Apoldaer Schwimmhalle am Sonntag die Eröffnung der neuen Saune geplant war (die nun ausfällt!), sondern weil weitere Einnahmeverluste drohen.

Trotz staatlicher Unterstützung hängt für viele am Ende auch die Existenz am seidenen Faden, wie etwa bei den Gastronomen, wofür das Volkshauses in Oberroßla beispielhaft steht. Einer, der bereits am Mittwoch unzählige Telefonate wegen des Lockdowns führte, ist René Wittig, Betreiber eines Fitnessstudios in Apolda. Er habe sich noch während der Ankündigung mit seinen Berufskollegen aus ganz Thüringen ins Benehmen gesetzt und Widerstand geplant. Erst im Frühjahr hatte Wittig per gerichtlichem Eilentscheid gegen die Schließung von Fitnessstudios einen Erfolg gefeiert. „Alle Studios im Freistaat verzeichnen hohe Verluste. Wenn man uns die Pistole auf die Brust setzt, werden wir uns wehren“, verspricht Wittig, der mit seinem Anwalt wegen einer Klage im ständigen Kontakt steht. Bis gestern wollten Wittig und seine verbündeten Kollegen noch abwarten, bis die Verordnung veröffentlich wird.