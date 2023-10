Mit Gesang dankbar sein

Apolda/Mattstedt. Lobpreisabende gibt es weltweit in vielen evangelischen Gemeinden. In Apolda bemüht sich Thomas Kissmann seit diesem Jahr, das Format zu etablieren. Nun zieht Mattstedt mit.

Zu sogenannten Lobpreisabenden laden die evangelischen Kirchengemeinden in Apolda und Mattstedt ein: In Apolda wird an diesem Samstag, dem 21. Oktober, Thomas Kissmann in der Martinskirche ab 19 Uhr den Abend leiten.

In Mattstedt soll das besondere Gottesdienstformat erstmalig am 3. November unter der Leitung von Gemeindepädagogin Diana Schuchert stattfinden. Diese erklärt auch, was es mit der Veranstaltung auf sich hat: „Es ist kein klassischer Gottesdienst, sondern ein Abend, an dem man sich zum Singen trifft.“ Dabei könne jeder entscheiden, auf welche Art er sich ausdrücken wolle: „Bei mir gehört zum Beispiel Bewegung dazu, andere wollen eher still sitzen.“ Ziel sei, dass man im gemeinsamen Gesang vor Gott so sein könne, wie man sich fühle.

Ein schöne Art,sich auszudrücken

Lobpreisabende gehen auf die Lobpreisgesänge auf Gott im Alten Testament der Bibel zurück und wurden durch die sogenannte Charismatische Bewegung erst in Großbritannien, dann auch in Deutschland und anderen Ländern gefeiert.

Dass in Mattstedt und in Apolda Lobpreisabende regelmäßig etabliert werden sollen, ist ein Ansinnen, dass Diana Schuchert und Thomas Kissmann teilen, auch wenn beide Veranstaltungen unabhängig voneinander stattfinden.

„Wir unterstützen uns gegenseitig“, erklärte Gemeindepädagogin Schuchert. Sie habe sowohl die vergangenen Lobpreisabende in Apolda als auch solche in anderen Gemeinden besucht, in denen das Format schon länger verankert sei. „Ich wünsche mir das für unsere Kirchengemeinde, weil das so eine schöne Art ist, danke zu sagen“, erklärte sie.