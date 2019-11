Mit Michael Müller geht Apoldas „Preuße“ nun in Rente

Dieser Mann taugt fürs Klischee. Die Rolle des korrekten preußischen Bahnbeamten mit schneidiger Uniform – ihm nähme man sie ab. Die Epauletten glänzen in der Sonne. Kunstvoll ist der mausgraue Schnauzer dieses drahtigen Brillenträgers getrimmt. Achtung gebietend, trifft uns sein unbeirrter Blick. Und obwohl dieser Mann, der dröhnend auftreten kann, nicht groß zu nennen ist, versprüht er doch natürliche Autorität. – Michael Müller, 65 Jahre alt, dreifacher Vater, Ex-Bürgermeister. In wenigen Tagen wird er auch Ex-Geschäftsführer der Energieversorgung Apolda und fortan Rente beziehender Privatier sein. – Anlass genug, Rückschau zu halten auf eine Ära.

Ein Urgestein der Stadt darf man ihn getrost nennen. Geboren in Apolda, aufgewachsen in der Robert-Blum-Straße, wo das Elternhaus steht. Kurzbehost sehen wir ihn auf der Chaussee mit Kameraden eifrig „Schusskullern“ – Apoldas Murmel-Variante – spielen. Ab und an horcht er auf, wenn‘s pfeift, schnauft, zischt und der Geruch warmen Maschinenöls die Nase umweht. In der Kindheit war die Bahnstrecke mit den Stahlgiganten nie weit. Der Eisenbahn galt seine erste Liebe. Bis heute pflegt sie der Katholik, der er in den 1970er-Jahren während der Maschinenbaustudiums in Karl-Marx-Stadt wurde. Im Evangelischen zuvor fühlte er sich nicht verortet. Bei Wechseln im Leben, man kann es ahnen, folgte er stets seinen Überzeugungen.

Nun, da er am 29. November den letzten Arbeitstag absolviert, lohnt ein Blick auf den ersten Teil des beruflichen Werdens, das dereinst im Betrieb Forschung und Rationalisierung begann, bevor er nach zehn Jahren in den Ratio-Mittel-Bau wechselte. Dort war er von 1988 bis zur Wende beschäftigt.

Dem Demokratischen Aufbruch zugehörig, kandidierte er im Mai 1990 als erster und einziger Bürgermeister in Deutschland für diese Partei im Rahmen des Wahlbündnisses DA-CDU-Allianz für Deutschland. Und wurde hernach von der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgermeister von Apolda gewählt. Müller, der später der CDU beitrat, folgte damit im Amt auf seinen Patenonkel Jürgen Goller von der SED, dessen Eltern bei Müllers im Haus Parterre wohnten. Am 1. Juni 1990, einen Tag nach der Übergabe, startete Müller also in sein Leben als Stadtoberhaupt. Es sollte drei Amtsperioden andauern.

Geld, erinnert sich Michael Müller, sei in der ersten Amtsphase kein Problem gewesen. Aus vielerlei öffentlichen Töpfen seien Kommunen seinerzeit ja unterstützt worden. Was indes fehlte, waren fertige Projekte. Außerdem waren die Kommunen ungeübt im strategischen Entscheiden. Die Fäden liefen vormals ja beim Rat des Kreises zusammen. Kurzum: Das Selbstbewusstsein auch dieser Kleinstadt musste erst erweckt werden. Michael Müller war dafür augenscheinlich der passende Mann zur richtigen Zeit.

Ob Kindergarten-Instandsetzungen, Sanierung der maroden Friedhofskapelle, Dächer- und Freibadsanierung, Stadthallenbau in Nachfolge aufs Volkshaus, Feuerwehr-Modernisierung und das innerstädtische Investitionsprojekt Kaufland, welchem er gegen Widerstände in der eigenen Verwaltung zum Erfolg verhalf – nicht alles in der Stadt Apolda, aber vieles eben doch – verknüpft sich mit ihm, dem durchsetzungsfähigen, zuweilen recht kühnen Mann. Ebenso auf Müllers Konto, der sich nicht scheute, gestandenen Ministern die Stirn zu bieten, geht die erste Welle der Innenstadtsanierung samt Marktpassagenbau.

Dass nach der politischen Wende so manch Glücksritter und „holländischer Baron“ im Städtchen auftauchte, der hier die schnelle D-Mark machen wollte, daran erinnert Michael Müller schmunzelnd. – Selbstredend, dass er solch „Besserwessis“ alle durchschaut haben will.

Stolz ist der 65-Jährige aufs Gewerbegebiet B87, das die Stadt gemeinsam mit Partnern wie dem damaligen Bürgermeister von Herressen-Sulzbach, Paul Eulenstein, und dem Oberndorfer Ortsvorsteher entwickelt hatte. Klar, am Anfang sei es nicht gleich mit Unternehmen voll gewesen. Der Spott des Kabaretts „Anakonda“ über die beleuchteten Wiesen ebbte aber später nach und nach ab.

Dass keine vierte Amtszeit als Bürgermeister hinzu kam, das habe er selbst so gewollt, versichert Müller. Das Rathaus sollte nicht zur Endstation werden. So kam es, dass CDU-Kandidat Wolfgang Pirl im Jahre 2006 auf den Freien Wähler namens Rüdiger Eisenbrand traf. – Und verlor. Zunächst auf den Schild gehoben hatte Müller den Bewerber Pirl. Dass er seine Unterstützung für diesen dann in der heißen Phase sukzessive entzog – wobei beiderseits ungeschicktes Agieren und mangelnde Toleranz eine Rolle gespielt haben dürften – wurde Müller später mal mehr, mal weniger offen von seiner Partei angekreidet. Nicht fehl geht man daher, wenn man das den schleichenden Beginn für die Entfremdung zwischen ihm und der CDU nennt.

Im Jahre 2016 kulminierte der Bruch endgültig im von ihm mit Merkels Politik begründeten Parteiaustritt, nachdem Jahre zuvor ein von ihm initiiertes Parteiausschlussverfahren gegen einen stadtbekannten Apoldaer Christdemokraten gescheitert war. Vertrauensbildend war all das nicht.

Manch derbe Kränkung, auch Moralkritik am Privatleben und ab und an Niedertracht mag diesem konservativen Kakteenzüchter, Modellbahnfreund und passionierten Sammler historischer Ansichtskarten in den Jahren entgegen geschlagen sein. Aber dieser Müller ist eben auch nicht sonderlich zart besaitet. Austeilen kann er durchaus kräftig, wenn es darauf ankommt. Ein langer Atem ist ihm eigen. Beim Spiel von Flügelhorn und Trompete, das er sich im Alter von 46 selbst beibrachte, bei der morgendlichen Gymnastik und selbstverständlich im Ringen um seine Überzeugungen.

Sein Verhältnis zu WGA-Chef und CDU-Ortvorsteher Sören Rost ist nicht spannungsfrei. Auch das zum Chef der Wasser GmbH, Jens Baumbach, war kein freundschaftliches und wurde getrübt, als Baumbach auch noch Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft wurde. Und dass Bürgermeister Eisenbrand niemals in der Lage sein wird, so wie er „durchzuregieren“, diesem Urteil des Reporters würde Müller wohl nicht widersprechen.

Bei der 1992 gegründeten Energieversorgung Apolda begann 1999 sein drittes, nicht ganz unumstrittenes Arbeitsleben. Die Funktion, die der Bürgermeister mit Ehrgeiz wahrnahm und deren halbe Besoldung zu Zeiten der Aufgabendoppelung in den städtischen Haushalt floss, hat er bis heute inne. Dass er auf den Posten kam, sei durchaus wie „Tragen zum Jagen“ gewesen, so seine Lesart. Der Stadtrat habe ihm zugeraten, nachdem es mit dem vorherigen Geschäftsführer einfach nicht mehr gegangen sei, sich keine Alternative angeboten habe. Was dann in der Zeit unter dem Technischen Geschäftsführer Müller folgte, waren die zweimalige Erneuerung des Blockheizkraftwerkes, fortwährende Investitionen ins Gas- und Stromnetz und Konzessionsübernahmen. Nicht alles lief perfekt, wenngleich die Bilanz eine solide ist.

Sein Abschied wird ein leiser. Er will es so. Von denen zum Abgang Lobhudelei zu hören, die ihn schon länger gern von hinten sähen, das muss er sich nicht antun. Künftig hören wird man von ihm noch – mindestens als Bläser im Brauereiorchester.

Wenn er geht, wird es dieser preußischste aller Apoldaer, der Backhauskartoffeln besser zubereitet als so manche Hausfrau, erhobenen Hauptes tun.

– Typisch Müller eben.