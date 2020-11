Mit Tatendrang auf allen Kanälen

„Für mich gibt es nur noch das Wort Landgemeinde. Ich glaube, ich habe davon sogar schon geträumt", sagt Julia Deubler. Die junge Frau verantwortet, gerade aus der Elternzeit gekommen, die Öffentlichkeitsarbeit des Zusammenschlusses der ehemaligen Stadt Buttstädt und der Gemeinden Hardisleben, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Olbersleben, Groß- und Kleinbrembach, Guthmannshausen, Mannstedt, Rudersdorf. Deubler ist damit von Amts wegen Vorreiterin. Seit nunmehr zwei Jahren gibt es die Landgemeinde, die aus der vorherigen Verwaltungsgemeinschaft hervorgegangen ist. Inwieweit das Zusammengehörigkeitsgefühl sich in der Zeit entwickelt hat, will unter anderem eine Umfrage erforschen, mit der sich die Verwaltung ab dem heutigen Donnerstag, 26. November, an die Einwohner wendet. Da sind die Fragen nach der jeweiligen Einschätzung des „Beziehungsstatus“ zur Verwaltungsstruktur nach denen nach Alter und Wohnort gleich die nächsten. „Wir wollen mit der Umfrage auch ein generelles Stimmungsbild erhaschen", sagt Julia Deubler. Es gehe darum, zu schauen, wo sich Potenziale auftun, und auch eine Art Ideenschmiede zu generieren.

Deubler ist nicht nur neu auf ihrer Stelle, auch diese selbst ist neu. Insofern kann sie schlecht sagen, was sie anders machen will als ihre Vorgänger. Sie will auf jeden Fall, so gut es geht, alle Kanäle bespielen. Das Amtsblatt der Landgemeinde werde es weiter geben, doch habe man erkannt, dass darüber viele Menschen nicht erreicht würden. „Wir wollen aber alle Generationen einbeziehen", so Deubler. Also würden vermehrt auch digitale Wege gegangen. Im Einklang damit spielt Buttstädts rot-weiß geringeltes Breitbandmaskottchen „Glasi", eine Erfindung von Julia Deubler, eine immer tragendere Rolle. „Er hat sich eingelebt und äußert sich zu allem Möglichem", sagt sie. 2021 soll es den zum Liebling aufgestiegenen Wurm auch als Werbe- und Geschenkartikel geben.

Der Internetauftritt der Landgemeinde wurde überarbeitet und ist aktualisiert startklar. Soziale Medien spielen eine stärkere Rolle – Facebook, Instagram. Außerdem soll eine neue Publikation, eine Landgemeinde-Zeitschrift, zusätzlich identitätsstiftend wirken. Viermal im Jahr, in die Lücken zwischen Amtsblatt-Erscheinungsdaten hinein, soll sie herauskommen und nicht den Verlautbarungscharakter des Amtsblattes haben. Die erste Ausgabe, erzählt Julia Deubler, werde im Februar – noch ohne Titel – erhältlich sein. Für die Namensgebung soll sie gleich einen Wettbewerb anschieben. Eine Verteilung ist nicht geplant. Vorgesehen ist, in allen Ortsteilen Kästen zu installieren, wo es die Exemplare dann quasi „to go“ gibt. „Ich gebe zu, das soll auch der Kostenersparnis dienen", so Deubler.

Baustellen gibt es auch: 2021 soll Buttstädts digitales Archiv endlich ins Laufen kommen, noch in diesem Jahr die Infosäule der Allianz Thüringer Becken vorm Rathaus nicht mehr nur nichts anzeigen. „Es ist ein technisches Problem", sagt Julia Deubler. W-Lan-Probleme. In der künftigen „Gigabit-Kommune“ überaus ärgerlich. Hinzu kommt, dass viele Vorhaben derzeit nicht umsetzbar sind. „Wir sind eine sehr offene Landgemeinde mit ganz vielen Ideen. Leider können wir unseren Tatendrang derzeit nicht ausleben", beklagt Julia Deubler.