Mitarbeiterin einer Tankstelle in Apolda bedroht

Apolda. Mit den Schließzeiten einer Tankstelle in Apolda wollte sich ein Mann nicht abfinden und bedrohte eine Mitarbeiterin.

In Apolda wurde am Montagabend die Mitarbeiterin einer Tankstelle von einem Mann bedroht. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wollte der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz gegen 23 Uhr dort noch etwas einkaufen, obwohl die Tankstelle bereits geschlossen war.

Die 41-jährige Mitarbeiterin, die noch vor Ort war, habe ihm erklärt erklärt, dass sie ihm nichts mehr verkaufen könne. Damit wollte sich der 31-Jährige jedoch nicht abfinden und drohte der Frau Schläge an, wenn er sie in der Stadt treffen würde. Jetzt hat der Mann eine Anzeige wegen Bedrohung.

Schlägerei vor Supermarkt

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sorgte am Montag in Apolda ebenfalls für einen Polizeieinsatz. Ein 29-Jähriger und ein 65-Jähriger hatten zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Utenbacher Straße gemeinsam reichlich Alkohol konsumiert. Dann kam es zwischen den beiden zu einem Streit, worauf der Jüngere dem Älteren zwei Mal mit der Faust ins Gesicht schlug, so dass dieser stürzte. Der 65-Jährige habe leichte Schürfwunden an der Stirn davongetragen. Ein Arzt wurde nicht gewünscht. Nun habe der junge Mann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

