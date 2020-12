Modisches fürs Restaurant

Dirk Lorenz-Bauer zu Kleidung in gehobener Gastronomie.

Ein gutes Beispiel dafür, wie regionales Miteinander funktioniert, geben „Reinhardts im Schloss – Restaurant und Museumscafé“ in Auerstedt sowie das Modeunternehmen Kaseee aus Apolda. Weil die Mitarbeiter im Restaurant demnächst neue Dienstkleidung erhalten sollen, die der überaus niveauvollen Gastronomie und dem dazugehörigen Ambiente natürlich entsprechen muss, besann man sich also auch in anderer Hinsicht auf das Gute. Das liegt eben auch im Altkreis Apolda oft nah.