Müllfahrzeug reißt Leitung von Keßlarer Strommast

Mit viel Glück löste sich eine heikle Situation am Dienstagmorgen in Keßlar auf, ohne dass jemand Schaden nahm. Es hätte durchaus schlimmer kommen können. Denn von einem Strommast im Dorfzentrum rissen Leiterseile ab, an denen 400 Volt Spannung anlag, und fielen funkensprühend zu Boden. Auf dem Parkplatz, auf dem sie aufkamen, verfehlten die Kabel zwei Passanten nur um wenige Meter, berichteten Augenzeugen.

Der Vorfall resultierte offenbar aus einer Szenerie, die sich im Blankenhainer Ortsteil dienstags zwischen 7.30 und 8 Uhr regelmäßig abspielt. In dieser halben Stunde bringen die meisten Eltern ihren Nachwuchs mit dem Pkw in den Kindergarten. Die Parkflächen reichen in dieser Stoßzeit in aller Regel nicht aus. Oftmals wird deshalb für den kurzen Moment des Bringens geparkt, wo gerade Platz ist.

Dienstags kommt erschwerend hinzu, dass zu dieser Zeit auch die Müllabfuhr dort unterwegs ist. Da deren Entsorgungsfahrzeuge am Kindergarten nicht wenden können, müssen sie rückwärts dorthin fahren – und das auch über den Parkplatz. Aus Sicht von Eltern sei das schon prinzipiell gefährlich, da Straße und Gehweg sehr schmal seien.

In dieser Woche lauerte das Risiko jedoch bereits auf dem vollen Parkplatz. Das Müllfahrzeug setzte in dem Gewirr an, um rückwärts zu fahren, traf dabei jedoch den Betonmast der Stromleitung derart, dass oben die Leiterseile rissen und herunterfielen. Zum Glück wurden hierbei Sicherungen ausgelöst, sodass es bei Sachschaden blieb.

Kurz vor 10.30 Uhr war das Problem behoben – nicht aber jenes der Eltern. Schon mehrfach und nun erneut habe sich der Elternbeirat an die Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mit der Bitte gewandt, den Tourenplan so zu ändern, dass die Müllabfuhr nicht ausgerechnet dann zum Kindergarten kommt, wenn auch die meisten Eltern samt Nachwuchs dort zu Gange sind. Ein Kompromiss sei bisher nicht zustande gekommen.

Daran, einen solchen zu finden, will nun auch Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer mitwirken. Dass es in Keßlar dieses Problem gebe, habe er bisher nicht gewusst, sagte Kramer am Mittwoch auf Anfrage. Nun wolle er mit den zuständigen Kreiswerken des Weimarer Landes reden, um eine Lösung zu finden. Die Parkplatzsituation könne sich im Ort indes erst mittelfristig verbessern. Möglichkeiten, dass die Stadt zumindest etwas Abhilfe schafft, sieht er im Zuge der Arbeiten am Abwassersystem, die der Zweckverband Jenawasser in den kommenden Jahren im Ort plant.