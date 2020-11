Museum zieht mehr Besucher

Trotz der coronabedingten Schließung auch des Glocken-Stadt-Museums in Apolda gibt es positive Nachricht. Im Haus kann man nämlich auf steigende Besucherzahlen verweisen. So nannte Vize-Bürgermeister Volker Heerdegen für den Juli 418 Gäste. Einen Monat später waren es 476. Im September gab es nochmals einen Anstieg, auf 558. Und der September war mit satten 863 die absolute Krönung. Dass es weiter gut laufen würde, wäre nicht die Zwangsschließung, ist wahrscheinlich. Immerhin 51 Besucher nutzten den 1. November fürs Museum.

Bestätigt hat sich, dass sich Museum und Kunsthaus via Kombi-Karte gegenseitig unterstützen. So kam es, dass von den 558 Museumsbesuchern im September 308 ab dem 19. September, und damit mit Start der Chagall-Ausstellung im Kunsthaus, davor oder danach auch ins Museum gingen. Zudem wirken beide Häuser auch überregional auf ihre Weise.

Heerdegen nahm sich am Wochenende Zeit, um mit in der Schlange stehenden Besuchern zu sprechen. Als Botschafter für das, was in Apolda seit Jahren kulturell geleistet wird, machte er offenbar Eindruck. So waren Leipziger voll des Lobes über das, was hier geleistet wird. Zudem danken sie für den Tipp zum Mittagessen. Im tollen Restaurant des Hotels am Schloß seien sie sehr zufrieden gewesen.