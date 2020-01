Musik-Combo-Gründer Lothar Baruth feiert 90. Geburtstag

Im Kreise von Familie und Freunden hat Lothar Baruth am Wochenende seinen 90. Geburtstag gefeiert. Wer den Unruheständler kennt, der weiß, dass Lothar Baruth nicht auf den Mund gefallen ist und nicht nur den einen Schwank aus seiner Jugend zu erzählen weiß. Und wer noch nicht das Vergnügen hatte, den Klarinettisten und Schlagzeuger näher kennenzulernen, der hat ihn zumindest schon live erlebt, wenn er entweder die Konzerte der Kurgesellschaft in Bad Sulza moderiert oder aber als Musiker auf der Bühne steht.

Unzählige Konzerte hat er als Gründer der Lothar-Baruth-Combo mit seinen Musikerkollegen in den hiesigen schon gegeben, ebenso im Gedächtnis geblieben sind viele Auftritte in der erweiterten Formation von „Die Glockenstädter“ in der Vereinsbrauerei – wie viele Säle er wohl in seiner Musikerkarriere schon füllte, das ist heute schwer zu sagen. Denn seine ersten musikalischen Gehversuche liegen bereits 75 Jahre zurück und hängen auch mit den Kriegswirren 1945 zusammen, die der damals 15-Jährige erlebte.

Von Kapellen mit Trommeln und Klarinette mochte Lothar Baruth damals wohl noch nicht geträumt haben. In Stettin geboren verschlug es ihn zuerst auf ein Rittergut in der ehemaligen deutschen Provinz Pommern. „Ich wollte Landwirtschaft machen“, erinnert sich der gebürtige Stettiner. Das „Gewitter“, dass einer der Bewohner des Gutes eines Nachts vernahm, war in Wirklichkeit jedoch auch kein musikalisches Trommelfeuer, sondern Artilleriebeschuss an der zusammenbrechenden Ostfront.

Über seine Heimat in Stettin und Greifswald verlief fortan die Flucht des von nun an Vertriebenen. Der Geschäftsfreund eines Vaters, der Kontakte in die Region hatte, sagte: „Wenn etwas ist, dann treffen wir uns alle in Bad Sulza“, erinnert sich Lothar Baruth. Mit seiner Familie ging es mit dem Handwagen an der Oder entlang und irgendwann, es müsse im August gewesen sein, erreichten sie endlich die heutige Kurstadt.

In einem Keller in Bad Sulza stolperte er über eine alte Trommel der Hitlerjugend und kam wie die Jungfrau zum Kinde. Doch der Krieg ließ der Landbevölkerung wenige Optionen übrig: „Es gab nix mehr zu fressen, alle wollten tanzen und es gab Rübenschnaps“, so der lebenslustige Senior. Mit zwei Vertriebenen gründete er eine Jugendkapelle, die „Haloges“ – kurz für die Mitglieder Harry, Lothar und Gerd –, die überall in der Region Musik machte. Als beide Freunde dann nach Stralsund gingen, wechselte Lothar Baruth das Instrument.

So hatte er die Bekanntschaft mit einem Hochschuldozenten aus Weimar gemacht, der auch Solist am Nationaltheater war. Dieser holte ihn in die Goethe- und Schiller-Stadt und brachte Lothar Baruth das Klarinettenspiel bei.

Beruflich folgten Episoden bei der Marine und an der Offiziersschule. Als Reservist kehrte er in die hiesigen Breiten zurück und zog dann nach Niedertrebra. Musikalische Stationen hatte Lothar Baruth bei der Bad Sulzaer Tanzband Willy Oels, im Salon-Orchester Arthur Matthes oder etwa bei den Vulcanos.

1959 gründete er schließlich die Lothar-Baruth-Combo, die in anderer Zusammensetzung und mit anderem Repertoire 1979 auch als „Die Glockenstädter“ auftraten.

Viele Weggefährten hat Lothar Baruth mit seiner Musik, ganz sicherlich auch mit seiner frechen, aber äußerst sympathischen Art für sich gewinnen können.

So gratulierte Ex-Vereinsbrauereichef Günter Ramthor jenem Mann persönlich, von dem auch schon der Eberstedter Bürgermeister Hans-Otto Sulze schwärmte: „Den musst du kennenlernen“, meinte dieser mal zum Reporter.

Doch das ist gar nicht so einfach, weiß der lebenslustige 90-Jährige doch so viele Geschichten spannend zu erzählen.