Musik trifft Text endet mit vollem Wickerstedter Gotteshaus

Wickerstedt. Wickerstedter Veranstaltungsserie „Musik trifft Text“ mit voll besuchter Kirche ausgeklungen. Kirchengemeinde denkt über Neuauflage nach.

Zur letzten Rund ein diesem Jahr des neuen Formats „Musik trifft Text“ in der Wickerstedter Kirche war das kleine Gotteshaus gut besucht. Die Wickerstedterin Rita Scharff (Bildmitte) las humorvolle Texte in der Mundart der Region, während der ehrenamtliche Organist Markus Mahler (rechts) an der Orgel unter anderem romantische Musik von Max Reger erklingen lies.

Der Gemeindekirchenrat danke im Anschluss allen anwesenden Beteiligten und besonders Organisator Joachim Hezel (links). Nun überlegt die Gemeinde, das Format im nächsten Jahr zu wiederholen.