Musik trifft Text in Wickerstedt

Wickerstedt. An diesem Mittwoch wird in Wickerstedt die Veranstaltungsreihe „Musik trifft Text“ fortgesetzt. Das steht auf dem Programm.

An diesem Mittwoch, dem 23. August, lädt die Kirchengemeinde in Wickerstedt erneut zu ihrer Veranstaltungsreihe „Musik trifft Text“ ein. Um 19 Uhr wird Pfarrerin Cornelia Kühne Auszüge aus Pascal Merciers bekanntem Roman „Nachtzug nach Lissabon“ vorlesen, in dem ein Lateinprofessor spontan zu einer Reise nach Portugal aufbricht, die für ihn zur Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens wird. Kreiskantor Mike Nych wird an der Orgel für die passende musikalische Ergänzung sorgen, teilte die Kirchengemeinde mit.

Das Format findet in diesem Jahr erstmalig in der Wickerstedter Kirche statt: Von Mai bis Oktober an jedem dritten Mittwoch des laufenden Monats gibt es Musik und Literatur zu hören. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.