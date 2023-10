Musikalische Bitte um Frieden in unruhigen Zeiten in Apoldas Lutherkirche

Apolda. Zu einem großen Konzert mit Orchester und hochrangigen Solisten lädt die Apoldaer evangelische Kirchengemeinde am 22. Oktober ein. Das steht auf dem Programm.

Emsig laufen derzeit die Proben des Apoldaer Vokalkreises der evangelischen Gemeinde: Zur Aufführung gelangt am Sonntag, dem 22. Oktober, um 17 Uhr in der Lutherkirche die selten zu hörende Missa in Angustiis (Messe in der Bedrängnis) von Joseph Haydn.

„Der Komponist schrieb sie im Jahr 1798, als die napoleonischen Kriege das Mächtegleichgewicht Europas erschütterten“, erklärte Kreiskantor Mike Nych, der die Proben in Apolda leitet und auch die Aufführung dirigieren wird. Das Werk sei die einzige Messvertonung in Moll aus der Feder Haydns und zeichne sich durch eine tragische, militante Klangsprache aus. „Dennoch mündet der kriegerische Ton im Schlusssatz in eine versöhnliche und eindringliche Bitte um Frieden“, erläuterte Kantor Nych.

Auch ranke sich eine Legende um das Werk: Während Haydn es komponierte, soll die englische Truppe unter Admiral Lord Horatio Viscount Nelson die Flotte Napoleons vor der Küste Alexandrias siegreich in die Enge getrieben haben, weshalb die Messe auch als Nelson-Messe bekannt sei.

Ergänzt werde das Programm durch A-cappella-Musik von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn Bartholdy sowie die Sinfonie in g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart.

Der Chor werde solistisch durch die Sopranistin Martina Rüping, die Altistin Anna Puppe, Stephan Scherpe als Tenor sowie Daniel Blumenschein als Bassist begleitet. Das Orchester „ThüringenSinfonietta“ sei ebenfalls mit von der Partie.

Karten zum Vorverkaufspreis in Höhe von 17 Euro, ermäßigt 15 Euro, für Schüler 5 Euro gibt es ab sofort im Büro der Kirchengemeinde zu den Öffnungszeiten dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17.45 Uhr sowie im Buchladen am Brückenborn. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt.