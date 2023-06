Nach Stromausfall in Nauendorf ermittelt Polizei wegen möglicher Sabotage

Apolda. Am Samstagmorgen fiel der Strom in Nauendorf aus. Als Grund vermutet die Polizei Sabotage an einer Oberleitung.

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr haben Unbekannte zwei Eisenketten und einen Draht an der stromführenden Oberleitung zwischen Apolda und Nauendorf angebracht. Der Draht führte in eine Böschung, welche dadurch in Brand geriet. In der weiteren Folge fiel der Strom in der Ortslage Nauendorf für rund drei Stunden aus. Dabei entstand weiterer Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Tatmotiv ist derzeit unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

