Durch einen plötzlichen Erdfall in Bad Sulza kam ein Mann ums Leben.

Nach tödlichem Erdfall in Bad Sulza: Ursache vermutlich ermittelt

Bad Sulza Etwa zehn Wochen nach dem tödlichen Erdloch in Bad Sulza scheint die Ursache für das Unglück geklärt.

Die Ursache für das plötzlich entstandene Erdloch in einem Garten in Bad Sulza (Weimarer Land), in dem ein Mann ums Leben kam, scheint geklärt.

Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Mann kommt bei Erdfall in Bad Sulza ums Leben Bei einem Unfall ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, könnten Alt-Bergbau und der historische Salineabbau den Erdfall verursacht haben. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen, aber man stütze sich auf Archivmaterial aus dem 17. Jahrhundert, heißt es laut dem Bericht aus dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Tödlicher Sturz in Erdloch - Ursachensuche mit historischen Karten

Nach tödlichem Erdfall in Bad Sulza: Drei Szenarien sind denkbar für Unglück

Anfang Juli war ein 62 Jahre alter Mann beim Rasenmähen in seinem Garten in das etwa sechs Meter tiefe Loch gestürzt und gestorben. Laut Staatsanwaltschaft sei der Mann infolge des plötzlichen Erdrutsches im Grundwasser ertrunken.

