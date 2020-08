Mellingen. Zwei Fahrzeuge sind in Flammen aufgegangen, nachdem sie am Sonntagabend auf der B87 bei Mellingen zusammengestoßen waren.

Sechs Verletzte: Nach Unfall auf B87 stehen Fahrzeuge in Flammen

Auf regennasser Fahrbahn geriet am Sonntagabend ein 20 Jahre alter Autofahrer unweit von Mellingen im Weimarer Land in einer langgestreckten Kurve von seiner Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, berichtete zuerst MDR Thüringen. Im Anschluss gingen beide Autos in Flammen auf.

Die insgesamt sieben Insassen konnten sich zuvor aber noch selbstständig aus den beiden Autos retten. Sechs von ihnen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten anschließend medizinisch versorgt werden.

Die Feuerwehr musste die Fahrzeuge löschen, weshalb die B87 für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.