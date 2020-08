Nachwuchs erfolgreich großgezogen

Erleichtert zeigen sich die Storchenfreunde in Wickerstedt über den diesjährigen Nachwuchs von Familie Adebar. Die drei Jungstörche sind am 3. August aufgebrochen in Richtung ihres Winterquartier im Süden, für den die Vögel gut drei Monate brauchen und an die 10.000 Kilometer zurücklegen. Bei ihrem Ausflug haben die Altstörche ihre Schützlinge sogar einen halben Tag begleitet, bevor sie nun noch einmal zurück gekehrt sind. Bis sie ihre lange Reise antreten, kann es noch einige Tage dauer. Eilig zumindest scheinen sie es nicht zu haben, was angesichts des aktuellen Futterangebots in den Ilmauen nicht verwundert.