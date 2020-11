1,568 Millionen Euro – wer einen Blick in den Vorbericht zum Kreishaushalt 2021 wirft, wird diese Summe entdecken. Dabei handelt es sich um Geld, das aus der Rücklage stammt, die für die Rekultivierung der Deponie Küchelgrube vorgesehen ist.

Sollte der Kreistag des Weimarer Landes das via Haushaltsbeschluss so mittragen, würde im nächsten Jahr die Rekultivierung des zweiten Teils der Ex-Deponie auf schätzungsweise zwei Hektar starten.

Dass dies so kommt, hängt indirekt auch mit der geänderten Müllentsorgung im Kreis Weimarer Land zusammen. Wurde der Haus- beziehungsweise Restmüll früher in die Verbrennungsanlage nach Erfurt geschafft, heißt das Ziel seit Juni dieses Jahres und für die kommenden zehn Jahre Staßfurt.

Anders als bisher, müssen die Kreiswerke die Schlacke nun nicht mehr zurücknehmen und auf der Deponie verteilen. Weil das so ist, können die Kreiswerke unter ihrem amtierenden Werkleiter Frank Gerhardt die Rekultivierung angehen. Diese unmittelbare Nachsorge wird sich zunächst bis 2024 hinziehen, wofür in den Jahren nach 2021 insgesamt über vier Millionen Euro aus dieser Sonderrücklage entnommen werden sollen. So zumindest sieht es die mittelfristige Finanzplanung des Kreises derzeit vor.

2005 wurde Teil 1 der Deponie stillgelegt, begann dort die Rekultivierung mittels Abdeckung mit Planen und Auftrag von Erdschichten.

Die Rekultivierung von Teil 1 der Küchelgrube ist längst abgeschlossen worden. Genutzt wurden dort seither zwei insgesamt 24 Tonnen schwere Blockheizkraftwerke, in denen das in den Deponie entstehende Methangas zu Strom und Wärme umgewandelt wurde. Nachdem die Deponie nicht mehr genug gaste, standen die zwei Blockheizkraftwerke seit dem Jahr 2013 ungenutzt herum. Frank Gerhardt gelang es nun, erfolgreich zu verkaufen. Vor wenigen Tagen wurden sie per Schwerlasttransport mit Ziel Ruhrgebiet abgeholt. Andernorts werden sie aufgearbeitet, wieder in Betrieb genommen. Zupass kam den Kreiswerken, dass der Käufer sämtliche Kosten für Demontage und Transport übernahm. Die Fläche am Fuße des Hügels ist nun frei, so dass die Baufahrzeuge für die Rekultivierung von Teil 2 Platz finden.

Die Vermessung des Deponieteils ist laut Gerhardt via Drohne bereits erfolgt. Wenn die Rekultivierungsarbeiten im Jahr 2024 im Wesentlichen abgeschlossen sind, folgt eine schätzungsweise 30-jährige Nachsorgephase, die unter anderem mit der regelmäßigen Überwachung des Grundwassers einhergeht.

Schon jetzt habe sich an der Deponie, die von Unbefugten nicht betreten werden darf, eine ganz eigene, interessante Flora und Fauna entwickelt, schwärmt Gerhart.