Nahtloser Übergang im Lehrerteam

Da wo für gewöhnlich an einem Samstag Stille herrscht, war an diesem Wochenende regelrechter Trubel zu vernehmen. Denn das Gymnasium hatte zum jährlichen Tag der offenen Tür in die Bergschule geladen. Der erlebte, wie auch in den vergangenen Jahren, am Samstagvormittag eine großen Besucheransturm. Vor allem Viertklässler und ihre Eltern kamen, um sich im Schulhaus umzuschauen, mit Lehrern und Schülern ins Gespräch zu kommen oder sich über Unterrichtsangebote, Projekte und weiteres zu informieren. Schließlich müssen sich die Grundschüler ab März für ihren weiteren Bildungsweg entscheiden.

Eine, die den vielen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stand, war Schülersprecherin Lena Agthe. Die Abiturientin führte gleich mehrmals große und kleine Gäste durch das Schulhaus und beantwortete sämtliche Fragen über den Schulalltag. Vor allem ging es den Neugierigen um den Unterrichtsaufbau, Sprachangebote, Raumsituation oder darum die künftigen Lehrer kennenzulernen. Aber auch nach dem Stundenausfall hier am Gymnasium wurde oft gefragt.

Der hält sich, zumindest außerhalb von Krankheitswellen, im Rahmen, berichtet Schulleiterin Birgit Rosner. So konnte die Chefin pünktlich zum Tag der offenen Tür gleich drei neue Kollegen im Haus begrüßen, die nun seit 1. Februar ihre Festanstellung bekommen haben. Sie sorgen dabei für einen nahtlosen Übergang für die drei Kollegen, die sich mit dem letzten Januartag in den Ruhestand verabschiedet haben. Insgesamt zählt das Kollektiv mit den Lehramtsanwärtern und den Praxissemestern derzeit rund 50 Lehrerinnen und Lehrer. Auch in absehbarer Zukunft sieht Rosner hier keine größeren Schwierigkeiten auf die Schule zukommen. „Ich plane schon immer weit im Voraus, zudem gibt es ausreichend Bewerber, die gerne an unsere Schule kommen wollen“, sagt Birgit Rosner. Jüngst konnte so auch im Fachbereich Chemie ein neuer Lehrer gewonnen werden. Dieser kommt zwar als Seiteneinsteiger, zeige aber gerade in der Arbeit mit den Schülern und seinem Fachgebiet der Chemie eine große Begeisterung, die am Ende wieder den Schülern zu Gute kommt.

Oft wurde Rosner am Samstag auch nach der Kapazität für die künftigen 5. Klassen angesprochen. Dabei konnte die Direktorin die Eltern beruhigen. „Wir haben genug Platz in unserem Haus und es braucht kein Schüler Angst zu haben, nicht genommen zu werden“, versprach sie. Ob es in diesem Jahr wieder stolze vier Klassen werden bei den Neuankömmlingen, wie im letzten Schuljahr, bleibt abzuwarten.

Die entsprechenden Anmeldungen für das Gymnasium werden in diesem Jahr in der Woche vom 2. bis 7. März durchgeführt. Über die Anmeldezeiten an den einzelnen Tagen informieren Aushänge im Schulhaus oder die Internetseite des Gymnasiums.

www.bergschule-apolda.de