Auch in diesem Jahr wurde der Erinnerungsweg zu den Geschehnissen um die Schlacht 1806 im Weimarer Land durch zwei weitere Tafeln in Kleinromstedt (Foto) und Kösnitz ergänzt.

Neue 1806-Gedenktafeln in Kösnitz und Kleinromstedt

Die Ereignisse der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 prägen das Geschichtsbild des Altkreises Apolda in ganz besonderem Maße. Deswegen wurde 2006 zum Jahrestag und zum deutsch-französischen Jahr das Projekt „Rendezvous“ ins Leben gerufen, an dem sich sechs Städte und Kreise beteiligten. In der Folge sollte dem traurigen Ruhm der Gefechte Erinnerung und Mahnung folgen.