Neue E-Ladesäule am Bahnhof in Apolda

Apolda. Sechs Ladesäulen mit jeweils zwei Ladeanschlüssen für E-Autos hat die Apoldaer Energieversorgung nun insgesamt installiert.

Fahrer eines Elektrofahrzeugs können seit einiger Zeit die neue Ladesäule unweit vom Kunsthaus in Apolda nutzen und Ökostrom tanken. Die Energieversorgung Apolda (EVA) hat dort eine weitere öffentliche Ladestation eingeweiht. Die beiden Ladepunkte an der neuen Säule haben eine Leistung von jeweils 22 kW, teilte die EVA mit. Damit könnten E-Mobilisten ihr Fahrzeug doppelt so schnell laden wie an einer herkömmlichen Wallbox, also einer Ladestation für den Hausgebrauch.

Die Bezahlung an der Ladesäule sei auf zwei Arten möglich: Sowohl über eine bei der EVA zu erwerbende Ladekarte als auch über das Ad-hoc-Laden per an der Säule angebrachtem QR-Code oder über die Lade-App des Anbieters Ladenetz.de könnten Kunden die fälligen Beiträge entrichten.

Defekte Ladepunkte in der Adolf-Aber-Straße

„Der Standort in der Bahnhofstraße ist ideal, um den aktuellen Bedarf und die Akzeptanz weiter zu testen“ erklärte EVA-Geschäftsführerin Sandra Proft und führte aus: „E-Autos sind in Deutschland gefragt. Das belegen auch die deutlich gestiegenen Zulassungszahlen. Auf diese Entwicklung müssen und wollen wir natürlich reagieren.“

Der Apoldaer Energieversorger betreibt nun insgesamt sechs E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten: am Parkplatz oberhalb des Hotels am Schloss, am Martinsplatz, in der Bahnhofstraße beim Apoldaer Kunsthaus Avantgarde, in der Erfurter Straße und eine Ladesäule am Gradierwerk in Bad Sulza. Die defekten Ladepunkte in der Adolf-Aber-Straße sollen schnellstmöglich wieder in Betrieb genommen werden, informierte die EVA.

Der Versorger plant, auch in Zukunft weiter in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren.