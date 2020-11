Neue Einheitseiche und Volkstrauertag in Bad Sulza

Die Arbeiten an der „Rathausinsel“ in Bad Sulza sind abgeschlossen. Neben einer Pflasterung, der Glättung der Kehre und der Wegnahme der Grünanlage ist eine Baugrube geschaffen worden, in der am 15. November, um 14 Uhr nachträglich zum Tag der Einheit eine Eiche gepflanzt werden soll. Zum Volkstrauertag sollen 14.20 Uhr Blumen am benachbarten Kriegerdenkmal in der Ludwig-Wiegand-Straße niedergelegt werden und findet am Mahnmal in Wormstedt um 15 Uhr die zentrale Veranstaltung der Landgemeinde statt. Die öffentliche Teilnahme wird wegen der Corona-Pandemie nicht empfohlen.