Neuer Markt in Apolda lockt am ersten Tag gut Kundschaft

Apolda. Der Markt eines Discounters in Apolda hat nach einem Brand im Januar 2021 wieder eröffnet.

Möglicherweise war es für einige Bürger das Ereignis des Tages – die Eröffnung des neuen Aldi-Marktes an der Buttstädter Straße. Fakt ist: Es herrschte erheblicher Andrang am ersten Tag, so dass es zeitweise durchaus schwierig war, einen Parkplatz zu finden. Der Markt war in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2021 inklusive der darin befindlichen Bäckerei abgebrannt. Relativ schnell war damals klar, dass der Markt wieder aufgebaut wird – inklusive Bäckerei. Auch dorthin strömten am Donnerstag, 15. Dezember, die Kunden.