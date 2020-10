Viele positive Reaktionen gab es bereits aus der Bevölkerung wegen des neu errichteten Spielplatzes an der Ludwig-Wiegand-Straße in Bad Sulza. Doch eine Frage wird nun immer öfter gestellt: Wann öffnet das Spieleparadies für Kinder endlich?

„Die Betonfundamente müssen noch trocknen“, erklärt Silke Seidel, Mitarbeiterin im Bauamt. Die Firma, die den neuen Spielplatz kürzlich errichtete habe dafür etwa 14 Tage veranschlagt. Aus diesem Grund muss die Freigabe noch etwas auf sich warten.

Am kommenden Donnerstag, 8. Oktober, ist dann ein Termin mit einem Tüv-Gutachter vereinbart. Zusammen mit der Baufirma soll dann die Anlage abgenommen werden. Eine Eröffnung sei vielleicht am selben oder am nächsten Tag möglich, so Silke Seidel.

Im kommenden Jahr soll der Spielplatz erweitert werden. So sind Spielgeräte für Kinder bis drei Jahren geplant, Sitzgelegenheiten sowie Müllkörbe.