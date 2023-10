Neues Halloween-Format in Oßmannstedt

Oßmannstedt. In Oßmannstedt richten Schulförderverein und Karnevalsverein erstmalig gemeinsam eine Halloweenparty aus.

Das Halloween-Fest am 31. Oktober nähert sich, und vielerorts werden in den Geschäften bereits schaurig-schöne Gruselkostüme und Deko angeboten. In Oßmannstedt hat die Gruselparty durch den Schulförderverein der Wielandschule schon länger Tradition, allerdings möchten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr neue Wege gehen: Gemeinsam mit dem örtlichen Karnevalsverein wird am Samstag, dem 28. Oktober zum gemeinsamen Gruseln in die Oßmannstedter Parkhalle eingeladen.

„Ab 17 Uhr öffnet die regensichere Parkhalle ihre Pforten für alle Halloween- Fans. Die Besucher können sich auf spektakuläre Gruselpfade begeben, im Grusel - Tastpfad ihre Scheu überwinden oder auch einfach am Feuerkorb verweilen“, berichtete Stefanie Gersin vom Oßmannstedter Karnevalsverein.

Schwerster Kürbis ist gesucht

Neben dem Gruselkabinett sei auch eine Kürbis-Challenge geplant, bei welcher die drei schwersten Kürbisse von Oßmannstedt ausgezeichnet werden sollten, informierten die Veranstalter.

Die Vereinsmitglieder seien schon mitten in den Vorbereitungen und setzten alle kreativen Ideen seit September in die Tat um, etwa bei der Gestaltung schauriger Skeletthände oder anderer Party-Utensilien für einen gelungenen Schauerabend. Dazu treffen sich die Vereinsmitglieder am Nachmittag und basteln und gestalten in ihrer Freizeit fleißig, um den Raum ganz individuell ausgestalten zu können.

„Die Parkhalle wird im Halloween-Look erstrahlen und zahlreiche gruselige Gestalten werden den Weg der Besucher kreuzen“, verriet Stefanie Gersin schon einmal.

Für das leibliche Wohl und die passende schaurig-schöne Tanzmusik sei natürlich auch gesorgt und der Eintritt für dieses höllische Event sei kostenfrei, teilten die Vereinsmitglieder mit.