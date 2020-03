Neues Kassensystem in Apoldaer Schwimmhalle

In die Bäderlandschaft Apoldas wird in diesem Jahr und 2021 kräftig investiert. Nachdem der Aufsichtsrat der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft (ABG) jüngst tagte, um sich mit den Einzelheiten zu befassen und hernach einen einstimmigen Beschluss fasste, steht nun fest, dass sowohl im Freibad als auch in der Schwimmhalle jeweils ein neues Kassensystem (erst 2021) installiert wird.

Künftig wird der Einlass über Drehkreuze abgewickelt, was Schwimmbadnutzern beziehungsweise Saunabesuchern einen zügigeren Eintritt ermöglichen soll. Es werden Kassenautomaten aufgestellt.

Mit dem neuen Kassensystems soll vermieden werden, dass Bürger, die nur schwimmen oder in die Sauna wollen, nicht mehr allzu lang am Tresen stehen müssen. Dort wiederum kann sich das Personal dann stärker auf den sonstigen erweiterten Service konzentrieren. Dazu zählen im 2018 modernisierten Foyerbereich der Schwimmhalle beispielsweise Kaffeebar und Getränkeausschank, Verkauf von Badeartikeln oder auch Beratung zu den Kursangeboten im Bewegungsraum, erläuterte ABG-Geschäftsführerin Diana Weßler jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung. Kurzum: Der Service für die Nutzer soll weiter verbessert werden.

Den Bargeldbedarf perspektivisch zu reduzieren, ist ein weiterer Ansatz. So benötigt die ABG pro Woche derzeit allein in der Schwimmhalle noch rund 3000 Euro Bargeld, was mit Kosten verbunden ist. Das neue Kassensystem soll dazu beitragen, hier eine Entlastung herbeizuführen, die Effizienz zu erhöhen.

Die Höhe der Investition ins Kassensystem beläuft sich insgesamt auf rund 150.000 Euro.

Damit nicht genug, wird die ABG in diesem Jahr eine mobile Fass-Sauna anschaffen. Diese wird acht Plätze bieten. Sie soll vornehmlich für Events innerhalb des Kommunal-Verbundes Apolda eigengenutzt werden, kann aber auch von anderen Interessenten gemietet werden.

Hinzu kommt 2020 nach Auskunft von Diana Weßler ein Sauna-Anbau an die Schwimmhalle. Mit schätzungsweise 80.000 Euro möchte die Beteiligungsgesellschaft so an der Rückseite des Gebäudes 25 weitere Saunaplätze schaffen. Dazu würden im Außenbereich ergänzend ein Whirlpool und ein großes Fass zur Abkühlung (beides mobil) aufgestellt. Mit den derzeit 40 existierenden plus den acht neuen in der Fass-Sauna wären es dann mehr als 70 Plätze. Bewerkstelligt werden soll die Erweiterung während der sommerlichen Schließzeit der Schwimmhalle, so Diana Weßler.

Apropos: Im Sommer werden in der Schwimmhalle traditionell die Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Der Großteil der in diesem Jahren dafür zur Verfügung stehenden 50.000 Euro dürfte also im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 28. August 2020 ausgegeben werden.

Ebenfalls 50.000 Euro stehen für Instandhaltungsarbeiten im Freibad bereit. Unter anderem soll die Überdachung des Freisitzes am Kiosk erneuert werden, wofür 2500 Euro eingeplant sind. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Wenn das Wetter passt, wird mit der Ausführung der Arbeiten begonnen.

Nennenswert investiv wird es im Freibad 2021 dann insoweit, als man die Rutsche komplett erneuern will. Ob die Nachfolgerin der jetzigen aus Edelstahl oder aus Kunststoff (derzeit so) sein wird, steht noch nicht fest. Auch der Investitionsrahmen ist noch nicht endgültig festgeklopft. Allerdings ist die aktuell genutzte Anlage nach 20 Jahren an ihre Grenze gekommen. Zwar wird die Rutsche nach Auskunft von Diana Weßler für die Saison 2020 nochmals herzurichten sein, danach aber sei wirklich Schluss. Voraussichtlich im Herbst sei mit der Demontage zu rechnen. Der Aufbau der neuen Anlage würde dann im Frühjahr 2021 erfolgen.

Dass die Beteiligungsgesellschaft in diesem und im nächsten Jahr in Größenordnungen investiert, ist im Wesentlichen auf zwei große Punkte zurückzuführen.

Erstens: Seit die ABG insbesondere in der Schwimmhalle ihre Angebote spürbar ausgeweitet hat, steigen dort die Besucherzahlen kontinuierlich. – Und das trotz zahlreicher Mitbewerber in Bad Sulza, Weimar, Jena und Naumburg, betont Diana Weßler.

Besuchten im Jahr 2018 insgesamt 51.354 Gäste das Bad in Apolda Nord und gingen seinerzeit 12.938 in die Sauna, so änderte sich das im Folgejahr spürbar. So kamen 2019 insgesamt 56.313 zum Schwimmen und 14.220 Gäste zum Schwitzen.

Auch die Zahl der Kursbesucher in der Schwimmhalle wuchs. Wurden 2018 insgesamt 21.873 Teilnehmer registriert, kann die Beteiligungsgesellschaft für das vergangene Jahr bereits 22.895 vermelden.

Ebenfalls mehr Zuspruch bei den Nutzern der Schwimmhalle erfahren Getränkebar und Verkaufsshop, was sich an diesem Punkt auch an wachsenden Umsätzen ablesen lässt.

Nicht zuletzt trägt der neu geschaffene Bewegungsraum, der seit Ende August 2018 genutzt wird, zum allgemein positiven Trend in der Schwimmhalle bei. Auch in diesem Bereich wuchsen die Umsätze der ABG dank eines sprunghaften Anstiegs der Nutzerzahlen bei den im Bewegungsraum stattfindenden Reha-Sport-Kursen.

Um die positive Entwicklung weiter forcieren zu können, soll nun also weiter kräftig investiert werden. Schließlich kann keine Schwimmhalle allein mit dem Schwimmen bestehen. Viel stärker also früher stehen die Vielfalt der Angebote, das Erlebnis, das Wohlfühlen und damit natürlich der Service im Mittelpunkt.