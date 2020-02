Neues Pächterduo übernimmt ab sofort die Ölmühle

Nach der schlechten Nachricht im vergangenen Dezember über die Pleite des Mühlenpächters in Eberstedt, gibt es nun eine gute: Vom kommenden Monat an wird in der historischen Ölmühle wieder Leben einziehen. Einhauchen werden dies dem alten Gemäuer zwei junge Frauen, die bereits im Vorfeld ihren Tatendrang versprühen und sich vor der Herausforderung keineswegs scheuen. Die Rede ist von der 34-Jährigen Maja Pernus und der 30-Jährigen Neza Torkar. Beide stammen aus Slowenien und leben seit einigen Jahren in Deutschland. Während Maja Pernus ausgebildete Gastronomin ist, hat ihre Geschäftspartnerin in Weimar an der Musikhochschule eine Studium absolviert. Gemeinsam betreiben Maja und Neza in Eckartsberga das Hotel „Am Markt“, mit dem sie an diesem Wochenende ihr dreijähriges Jubiläum mit einer großen Party am Samstag ab 18 Uhr und Live Musik für Jung und Alt feiern wollen.

Für die Ölmühle haben die Beiden bereits erste Pläne geschmiedet, wenngleich sich am und im Haus sowie am Stil der Einrichtung nicht merklich etwas ändern wird. Vielmehr wollen sie das Angebot für Gäste wesentlich attraktiver gestalten. Dazu zählen zum Beispiel Cocktailabende, Klavierkonzerte und Lounge-Musik. Vor allem Musik soll künftig mehr in den Vordergrund rücken, wofür auch Neza Torkar als Musikerin mit ihren zahllosen Kontakten in die Branche bereit steht. Aber auch für Familien will man künftig ein Mehr an Attraktivität schaffen. So sollen die Ziegen und Kaninchen demnächst noch Gesellschaft bekommen, außerdem ist eine Minigolfanlage in Planung.

Großveranstaltungen wie Himmelfahrt, Mühlentag, Almtrieb, Weihnachtsmarkt usw. sollen wieder stärker zu einem Magnet für die Gäste aus Nah und Fern werden. In den Sommermonaten lädt der Biergarten täglich zum Verweilen ein. Wie Mühlenbesitzer Torsten Putze erklärt, sollen den Besucher auch wieder mehr Produkte aus der Eigenproduktion und der Region in der Mühle angeboten werden. Unter anderem das Mühlenbier oder das beliebte Senföl. An den Wochenenden wird es ganz in diesem Sinne auch wieder frischen und geräucherten Fisch geben, der aus den benachbarten Mühlenteichen nicht frischer sein kann.

Fisch soll verstärkt auch wieder auf der Speisekarte Einzug halten. Vornehmlich planen die neuen Pächterinnen eine gute kulinarische Mischung aus deutschen, kroatischen, serbischen und slowenischen Gerichten. Sauerbraten, Gulasch und Klöße werden sich dabei genauso wiederfinden wie Forelle mit Knoblauch, Reis, Fleischspieße und Ćevapčići.

Angst, den Betrieb wegen der aktuellen Personalknappheit aufrecht erhalten zu können, haben die Beiden nicht, womit sie unter den fünf Bewerbern um die Pächterschaft fast alleine dastanden, wie Torsten Putze verrät. „Wir gehen sehr positiv an die Sache ran. Außerdem haben wir bereits unsere guten Erfahrungen mit unserem Hotel in Eckartsberga gemacht“, sagt Maja Pernus im Gespräch mit unserer Zeitung.

Um die zwölf Stellen für den Hotel- und Restaurantbetrieb in Eberstedt wieder neu zu besetzten, werden derzeit Personalgespräche geführt. Viele ehemalige Mitarbeiter sind nach der Pleite im Vorjahr bereits wieder in neuen Beschäftigungen untergekommen. Maja und Neza sind sich allerdings sicher, auf ein großes Netzwerk an Personal verweisen zu können: „Neza kennt viele Studenten aus der Region, und falls wir hier vor Ort nicht genügend Arbeitskräfte finden, werden in unserer Heimat auf Suche gehen.“ Auch deshalb finden bereits Gespräche mit den umliegenden Gemeinden statt, um genügend Wohnraum für die Angestellten zu finden. Zudem könnten die Beiden mit dem Personal aus ihrem Hotel in Eckartsberga etwa bei Großveranstaltungen Lücken füllen.

Aktuell machen Mühlenbesitzer und Pächterinnen rund um die Mühleninsel eine komplette Bestandsaufnahme des Inventars. Mitte März soll nach jetzigen Stand das Hotel wieder seinen Betrieb aufnehmen. Ab 1. April öffnet dann das Restaurant seine Türen. Am langen Wochenende nach dem 1. Maifeiertag wird es zudem eine große Wiedereröffnungsparty geben.