Als Ernst Wollweber beim Maitanz im Jahr 1954 auf dem Saal in Willerstedt auf die damals 17-jährige Johanna traf, war es bereits im ersten Moment um beide geschehen.

Knapp eineinhalb Jahre später, am 1. Oktober, gaben sie sich vor dem Standesamt und in der Kirche in Willerstedt das Ja-Wort. Im Rückblick gibt Johanna Wollweber gern zu, dass sie bei der ersten Begegnung nicht nur von dem smarten jungen Mann beeindruckt war, sondern auch von dessen Motorrad. Nach der Hochzeit zog es das junge Glück nach Niederreißen in Ernst Wollwebers Elternhaus, wo sie bis heute leben.

Außer ihrem Sohn zählt zum Familienglück auch Enkel Timo, der sich am Donnerstag auch als Ortschaftsbürgermeister in die Schar der Gratulanten einreihte. Neben Johannas Liebe zu Hunden frönt ihr Mann Ernst bis heute seiner Leidenschaft als Auto- und Motorradnarr. Ihr Arbeitsleben verbrachten die beiden in der Landwirtschaft. Trotz der harten Arbeit in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG), die oft keine Überstunden oder Wochenenden kannte, arbeitete Ernst Wollweber zusätzlich bis zu seinem 75. Lebensjahr als Baggerfahrer und Kranführer in Buttstädt weiter.

Mit der politischen Wende 1990 ging Johanna Wollweber in den Vorruhestand. Dabei blieb der heute 82-Jährigen nicht nur viel Zeit für Enkel Timo, sondern auch für Haus, Garten und Grundstück.