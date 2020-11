Nikolaus kommt zur Weißenseer Wehr

Der Nikolaus kommt auch zum Feuerwehrgerätehaus nach Weißensee. Dort will er schöne Stiefelchen bestaunen und darin eine süße Überraschung verstecken. Kinder sind deshalb aufgerufen, am Freitag, 4. Dezember, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr ihre selbst gebastelten Stiefel im Feuerwehrgerätehaus in der Ulmenallee 9 in Weißensee abzugeben. Am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, können dort die gefüllten Stiefel in der Zeit von 9 bis 11 Uhr abgeholt werden. Aufgerufen sind die Kinder aus der Kernstadt sowie den Ortsteilen. Gebeten wird, die gebastelten Stiefel mit dem Namen und der Anschrift zu versehen.

Ebenso weisen der Weißenseer Feuerwehrverein und der Förderverein der Traumzauberbaumschule Weißensee als Veranstalter auf die Einhaltung der Hygieneregeln bei der Abgabe und beim Holen der Stiefel hin.