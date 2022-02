Noch bleibt Hoffnung

Dirk Lorenz-Bauer über die schwere Geburt der Apoldaer A-Brücke

Die Genehmigungsplanung ist weit gediehen. Beim A-Brücken-Bauprojekt bewegt sich fachlich-technisch also alles in geordneten Bahnen. Über die Landstraße zwischen Apolda und Kleinromstedt – Höhe Schaftränke – soll und muss (wegen der Fördergeldabrechnung Ende 2022) die Querung gebaut werden. – Dies als Teil des Pakets „Natourblüte“.

Allerdings gibt es nach wie vor Probleme, die nicht darin liegen, dass es noch keine Ausführungsplanung gibt. Vielmehr dürften nicht alle Stadträte davon wissen, dass Apolda ans Land auch eine Unterhaltungsablöse zahlen muss, wenn die Brücke steht. Von um die 235.000 Euro wird derzeit ausgegangen, auf 100 Jahren gerechnet. Das ist pro Jahr nicht viel. Allerdings will der Freistaat die Summe im Fall der Fälle wohl im Voraus.

Zudem ist der Grundstückserwerb für den künftigen Besucherparkplatz neben der Brücke bisher nicht erfolgt. Die Zeit drängt aber.

Sicher, noch ist nichts verloren, wenn alle an einem Strang ziehen. Wohl auch deswegen will die Stadt die Stadtratsfraktionen zeitnah über den Stand der Dinge und möglicherweise über ein weiteres Entgegenkommen des Landes informieren. Gehen die Fraktionen den Weg mit, könnte am Ende alles noch gut werden. Unter einem guten Stern steht das verspätete Projekt jedenfalls nach wie vor nicht.