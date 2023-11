Noch Restkarten an der Abendkasse für Apoldaer Lesung

Apolda. Autor Frank Willmann liest aus seinem Buch „Der Pate von Neuruppin“ in der Apoldaer Bibliothek.

In der Bibliothek in Apolda findet an diesem Freitag, dem 24. November, die dritte und letzte Buchpräsentation der „Apoldaer Lesezeit“ 2023 statt, zu der Autor Frank Willmann erwartet wird, der dort dann sein Buch „Der Pate von Neuruppin“ vorstellen wird. Frank Willmann beschäftigte sich mit dem „größten Kriminalfall des Ostens“: 1990 eröffnen Jugendfreunde eine Imbissbude, 14 Jahre später werden sie wegen Drogenhandels und weiterer krimineller Aktivitäten vor Gericht gestellt. Was der Autor im Gespräch mit den Beteiligten erfuhr, schrieb er in seinem Buch nieder. Beginn der Buchlesung ist um 19 Uhr. Karten seien noch an der Abendkasse erhältlich, teilte die Stadt mit.