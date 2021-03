Nummernschild in Apolda abgerissen

Zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Täter die vordere Kennzeichentafel mit Kennzeichenhalterung von einem in der Görwitzstraße/Werner-Seelenbinder-Straße in Apolda geparkten Mazda abgerissen. Offenbar ließen die Täter dann das stark deformierte am Tatort zurück. Die Polizei Apolda bittet Zeugen, sich unter der Nummer 03644/5410 zu melden.