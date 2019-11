Bad Sulza Bad SulzaSeit Bestehen der Therme finden am Tag des astronomischen Vollmonds Live-Konzerte statt. Diese Tradition wird auch 2020 gepflegt. Was sich ändert ist, dass künftig keine Live-Musiker mehr auf ...

Nur noch zwei Live-Konzerte

Seit Bestehen der Therme finden am Tag des astronomischen Vollmonds Live-Konzerte statt. Diese Tradition wird auch 2020 gepflegt. Was sich ändert ist, dass künftig keine Live-Musiker mehr auf der Bühne stehen, sondern Mitschnitte vergangener Konzerte eingespielt werden. Ab Januar gibt es die besonderen Konzertmitschnitte zu hören. Doch zuvor spielen am 12. November noch Heaven’s Joy in der Toskana Therme Bad Sulza auf. Und zum Vollmond-Finale am 12. Dezember ist das Duo Ludger Nowak und Falk Schönfelder zu erleben.