Oberreißen feiert Kirmes: Ständchenrunde mit „Onkel Helmut an the Firefuckers“

Oberreißen. Am Wochenende hat die Ortschaft Oberreißen Kirmes gefeiert. Musik gab es unter anderem von „Musictrain“ und „Ohne Zeh mit Bass“.

Am Wochenende lief der Countdown für die Kirmesgesellschaft in Oberreißen ab. Zur Ständchenrunde gab es bei bestem Wetter Unterstützung durch die Kapelle „Onkel Helmut an the Firefuckers“. Der Tour vorangegangen war der Kirmesgottesdienst.. Zum Tanz spielte abends „Musictrain“ auf. Den Frühschoppen am Sonntag bestritt „Ohne Zeh mit Bass“.