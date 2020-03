Öffentliche Verwaltungen schränken ihren Service spürbar ein

Die Ausbreitung des Corona-Virus’ zieht im gesamten Kreisgebiet weitere Änderungen nach sich. Unsere Zeitung listet nachfolgend die Einzelheiten auf:

Stadtverwaltung Apolda

So hat der Krisenstab der Stadt Apolda beschlossen, dass ab sofort bis 20. März alle Bereiche für Besucher nur wie folgt geöffnet sind: 17. März, 10 bis 12 Uhr sowie 19. März, 15 bis 17 Uhr. Ab dem 23. März erfolgt nur zu diesen Zeiten die Öffnung des Bürgerbüros in den Räumlichkeiten der Stadtkasse im Stadthaus. Außerhalb dieser Zeiten ist die Verwaltung für die Öffentlichkeit geschlossen, dies gilt auch für die Toiletten. Grundsätzlich wird gebeten, nur in dringenden Angelegenheiten das Bürgerbüro aufzusuchen. Beim Zutritt ins Gebäude werden die Besucher belehrt und namentlich erfasst. Info-Telefon Apolda: 03644/650600; montags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr. Telefonisch oder via Mail sind die Mitarbeiter der Verwaltung weiter erreichbar. Das gilt auch für die Friedhofsverwaltung: 03644/619430.

Einschränkungen gibt es in den städtischen Gebäuden in Apolda auch bezüglich Eheschließungen und Trauerfeiern. Diese sind auf maximal 10 Personen begrenzt. Der Apoldaer Wochenmarkt mittwochs und freitags entfällt vorerst.

Tourist-Information, Mehrgenerationenhaus, Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek sowie Museum bleiben geschlossen. Ebenso die städtische Turnhalle sowie die Sporthalle „Am Nußberg“. Das Kunsthaus Apolda bleibt bis zum 24. April zu.

Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße

In der Ilmtal-Weinstraße sind ab 17. März die regelmäßigen Sprechzeiten ausgesetzt, die Tür der Gemeindeverwaltung in Pfiffelbach bleibt zu. Anrufen und Mails schreiben können die Bürgerin dringenden Fällen aber. Die Bürger sollten prüfen, ob die Ausgabe von Pass- und Meldedokumenten nicht aufschiebbar ist. Auch können bestehende Fristen im Einzelfall und nach Rücksprache eventuell verlängert werden. Ebenfalls ab 17. März wird in der Ilmtal-Weinstraße vom Hausrecht Gebrauch gemacht. Alle Gemeindehäuser und ähnlichen Räumen im Gemeindeeigentum stehen ab sofort nicht mehr für öffentliche und private Nutzungen zur Verfügung. Das betrifft etwa Turnhallen, Sportlerheime, Kegelbahnen, Dorfgemeinschaftshäuser oder Probenräume. Ausgenommen sind die Nutzungen der Feuerwehren durch die Einsatzabteilung sowie die Bauhöfe im Rahmen nötiger Dienstleistungen.

Landgemeinde Bad Sulza

Auch die Stadtverwaltung Bad Sulza traf Festlegungen: So wird ein Spendenfonds durch die Kasse eingerichtet. Infomaterial zu Corona wird in den Schaukästen ausgehängt. Meldeamt und Kasse sollen grundsätzlich bargeldlos arbeiten. Zu Hochzeiten sollen maximal 20 Personen pro Trauung zugelassen werden. Brautpaare, die diese Regelung betrifft, werden kontaktiert. Der Bürgerkontakt wird ab sofort im Rathaus dokumentiert. Einwohner werden zudem gebeten, nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten in die Behörde zu kommen, um alle Beschäftigten und Bürger vor dem Coronavirus zu schützen. Die Veranlagung der Gewerbesteuervorausleistungen wird vorerst ausgesetzt; Mahnungen werden in dem Zusammenhang also nicht verschickt. Die Veranlagung der Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer wird weiter erfolgen. Öffnungszeiten des Rathauses: Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Die Außenstelle Wormstedt ist Dienstag 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr erreichbar.

Zudem heißt es aus Bad Sulza weiter: Das bereits ausgesprochene Verbot von öffentlichen Veranstaltungen in kommunalen Gebäuden wurde auf private Feiern und Veranstaltungen ausgeweitet. Die kommunale Kindereinrichtung in Eckolstädt wird angewiesen, eine Notbetreuung aufrecht zu erhalten. Nur gesunde Kinder sind aufzunehmen! Alle Sportstätten in der Landgemeinde Bad Sulza werden geschlossen. Der allgemeine Dienstbetrieb in der Verwaltung und auch im Bauhof soll aufrechterhalten werden. Die Wehrleitersitzung am 24. März soll als Lagebesprechung dienen. Nur maximal eine Person pro Ortschaft wird als Vertreter gestattet. Alle weiteren Veranstaltungen der Wehren werden abgesagt.

Die Tourist-Information und die Bücherei Bad Sulza sind geschlossen. Das gilt ebenso für das Saline- und Heimatmuseum sowie das Gradierwerk. Info: 036461/20254.

Wohnen, Arbeitsamt, Schwimmen, Theater ...

Geschlossen sind ab Dienstag und auf unbestimmte Zeit in Apolda Schwimmhalle und Sauna, Bewegungsraum (alles Leutloffstraße 1a), Hans-Geupel-Stadion sowie Dreifeldsporthalle.

Die Verwaltung der Wohnungsgesellschaft Apolda hat geschlossen. Es wird darum gebeten, Termine unter 03644/501328 telefonisch zu vereinbaren oder sich per Mail an die WGA zu wenden: info@wg-apolda.de.

Agentur für Arbeit und die Jobcenter reduzieren ihre persönlichen Kundenkontakte. Nur im Notfall sollten Bürger in die Dienststelle kommen. Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Anträge können formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Anträge formlos per Mail oder über den eServices: www.arbeitsagentur.de/eServices. Bei Fragen Hotline Apolda: 03644/531190.

Die Aufführungen des Apoldaer Amateurtheaters am vergangenen Wochenende entfielen. Somit werden auch die Aufführungen am 28. und 29. März sowie am 4. und 5. April entfallen. Die dafür erworbenen Eintrittskarten können im Buchladen zurückgegeben werden und werden erstattet.