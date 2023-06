Offene Gärten in Apolda und dem Weimarer land: Am Fluss chillen oder zahllose Schwertlilien bewundern

Apolda/Weimarer Land. Selbstversorgung, Relaxen am eigenen Strand oder Liebe für eine besondere Blume - die offenen Gärten in Apolda und Umgebung zeigten sich vielfältig.

Mit einem strahlendblauen Himmel, warmen Sonnenschein und entspannten Temperaturen um die 20 Grad Celsius herrschte am Sonntag optimales Gartenwetter. Dies freute besonders die Apoldaer Gartenbesitzerin Annett von Panknin, die im Rahmen der „Offenen Gärten“ nicht nur in das eigene grüne Paradies einlud, sondern die Veranstaltung für Apolda und Umgebung organisierte.

„Wir waren in Apolda der Eingangs-Garten, von dem aus die Besucher in die anderen Gärten starteten“, erzählte sie. Eigentlich hatten sich 14 weitere Gärten von Ulrichshalben bis Magdala für den Tag gemeldet, um ihre Gärten zu zeigen, zwei mussten jedoch wegen des Brands in der Apoldaer Flüchtlingsunterkunft absagen.

340 Besucher bekunden großes Interesse

Von den verbliebenen zwölf Gärten sei jeder sehenswert, berichtete die Gartenliebhaberin: „Bei Familie Trommer aus Schöten wird viel selbst angebaut, und Familie Burkhardt aus Gebstedt hat eine einzigartige Irissammlung. Sie züchten die Schwertlilien selbst und haben damit schon Preise gewonnen“, führte sie aus. In Eberstedt habe man einen Garten direkt am Flussufer der Ilm mit kleinem Strand und Bootssteg besuchen können, und in Ulrichshalben hatte das Kulturgut der Familie Roth geöffnet, das am kommenden Wochenende zu den „Offenen Gärten“ in Weimar noch einmal Besucher erwartet.

Mit 340 Besuchern konnte Annett von Panknin großes Interesse für die Gärten verbuchen. Für das kommende Jahr würde sie sich weitere Teilnehmer wünschen, die ihre Gärten zu zeigen. „Es ist natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, hat aber auch Vorteile: Der Garten ist dann für die nächste Zeit ordentlich und schön“, sagte sie mit einem Lachen.