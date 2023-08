Offene Lutherkirche lädt zu Vernissage ein

Apolda. Im Rahmen des Programms „Offene Lutherkirche“ eröffnet an diesem Sonntag die Jenaer Künstlerin Heike Burkhardt eine Ausstellung ihrer Werke in Apolda.

„Licht durch Farbe, gemalte Lichtwelten, Welten von leuchtenden Farben“ – so heißt es in der Ankündigung der Ausstellung der Künstlerin Heike Burkhardt aus Jena, die an diesem Sonntag, 20. August, in der Apoldaer Lutherkirche eröffnet werden soll.

„Die vorzugsweise in Acryl gemalten Bilder nehmen den Betrachter mit auf die Reise durch fantastische Welten und skurrile Geschichten, die in den unterschiedlichsten Techniken dargestellt sind und nie langweilig wirken“, heißt es in der Beschreibung zum Stil der Künstlerin, mit der die Evangelisch-Luthe­rische Kirchengemeinde die Veranstaltung ankündigt.

Die Offene Lutherkirche ist eine Veranstaltungsreihe aus verschiedenen Konzerten und Events, Vorträgen und Lesungen in dem Apoldaer Gotteshaus, die von mehreren Ausstellungen begleitet wird. Für das dritte Quartal dieses Jahres wurde die Jenaer Künstlerin nach Apolda eingeladen.

Um 12 Uhr an diesem Sonntag sollen die Werke mit einer feierlichen Vernissage für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Voraussichtlich bis zum 31. Oktober können interessierte Besucher die Werke zu den Öffnungszeiten des Gotteshauses bei freiem Eintritt betrachten.