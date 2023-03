Offene Türen in der Toskanaschule in Bad Sulza

Bad Sulza. Am Nachmittag des 6. März stellt die Regelschule in Bad Sulza ihre Räume und ihr pädagogisches Profil vor. Wer will, kann einfach kommen.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Toskana-Regelschule in Bad Sulza am Montag, 6. März. In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr können sich Interessierte nämlich gern in der Bildungseinrichtung Am Sportplatz 4 umsehen, sich über die Angebote erkundigen. Zum Tag der offenen Tür werde es einige tolle Aktionen geben – unter anderem Tombola, Theaterstücke, Kaffee und Kuchen, virtuelle Reisen durch die Geschichte und vieles mehr, heißt es.