Ohne Führerschein und unbelehrbar – Müllhaufen mit Brandbeschleuniger angezündet

Unbekannte steckten Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Grob- und Sperrmüllhaufen am Sportplatz in Kromsdorf an. Sie hatten laut Polizeimeldung einen Lappen mit Brandbeschleuniger auf den Haufen gelegt.

Zeugen beobachteten das Geschehen und riefen Polizei und Feuerwehr, die den entstehenden Brand schnell löschen konnten. Bis auf den angerußten Sperrmüll entstand kein Sachschaden, ermittelt wird aber dennoch wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Unbelehrbare Frau ohne Führerschein in Apolda

Obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr eine 64-Jährige dennoch mit einem Auto, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h fährt, am Mittwochnachmittag durch die Bahnhofstraße. Der Führerschein sei ihr laut Polizeimeldung entzogen worden, weshalb sie keinerlei Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fahren durfte.

Zudem besaß das Auto kein gültiges Versicherungskennzeichen. Gegen die Dame werde nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Wildunfall auf B87

Mittwochnacht sprang unverhofft ein Reh vor einen Ford auf der Höhe der Straße „Zur Poche“. Der 47-jährige Fahrer, der auf der Bundesstraße 87 in Richtung Eckartsberga unterwegs war, konnte die Kollision nicht mehr vermeiden und und stieß mit dem Tier zusammen. Dieses verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

