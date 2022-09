Ohne geht es nicht!

Daniel Pomm ist dankbar für die Menschen, die sich für die Gemeinde engagieren.

Am vergangenen Mittwoch haben wir in der katholischen Gemeinde Danke gesagt. Danke an 70 Frauen und Männer, die im vergangenen Jahr durch ihr breites Engagement unsere Gemeinde getragen und das Gemeindeleben gestaltet haben. Sie sind – jahrein, jahraus - jede Woche durch unendlich viel Einsatz und Mühe ehrenamtlich für die Gemeinde da gewesen.

Oft wird ehrenamtliches Engagement als gegeben vorausgesetzt. Und erst, wenn die Leute wegbleiben, verstehen wir, wie wichtig und wie unersetzbar sie doch sind. Als katholische Gemeinde sind wir unendlich dankbar für alle, die sich neben Beruf und Familie noch für ihre Gemeinde einsetzen und dadurch auch das vielfältige und bunte Gemeindeleben hier vor Ort ermöglichen. Ihr Engagement erinnert uns daran, dass es, weder in Kirche noch in Gesellschaft, funktionieren kann, wenn wir nicht füreinander da sind und uns gemeinsam für das Gelingen einsetzen. Darum geht es: gemeinsam unterwegs zu sein. Gemeinsam etwas zu schaffen. Gerade in Zeiten, wo der Einzelne immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, ist es wichtig auch die Gemeinschaft nicht zu vergessen. Davon leben wir als Kirchengemeinde, davon leben wir als Gesellschaft. Ohne Gemeinschaft geht es nicht. Wenn jeder nur seins macht, wird vieles bald nicht mehr möglich sein.

Umso schöner, wenn wir einmal im Jahr die Möglichkeit haben all denen Danke zu sagen, die unser Gemeindeleben mitgestalten. Wobei es bei einem einmaligen Danke aber nicht bleiben sollte. Nur Menschen die merken, dass ihre Arbeit geschätzt und gesehen wird, werden sich weiterhin gerne engagieren. Wertschätzung und Dankbarkeit gehören untrennbar zusammen. In Gesellschaft wie in Kirche. Ohne geht es schlichtweg nicht.