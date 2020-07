Opel-Fahrer weicht Kaninchen aus und fährt gegen Baum

Weil er einem Kaninchen ausweichen wollte, ist der Fahrer eines Opel Combo offenbar gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz vor Rödigsdorf, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 34-jährige Fahrer sei nach rechts ausgewichen. Als Helfer eintrafen, habe der Mann zunächst ablehnend bis aggressiv reagiert, so die Polizei. Bei einem Alkoholtest wurden 1,76 Promille gemessen. Der Fahrer erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.