Apolda. Zu einer unterhaltsamen Operetten-Revue lud das Primavera-Ensemble aus Berlin am Samstagnachmittag in das Schloss Apolda ein.

Operetten mit viel Charme und einer Portion Witz in Apolda

Etwa 120 Besucher erlebten am Sonntagnachmittag in einem ausverkauft Saal im Schloss in Apolda eine Revue der Operetten mit viel Charme und einer Menge Witz. Die Stadtverwaltung Apolda hatte für diese Auflage in der Reihe „Kaffeekonzerte“ erneut auf das Primavera-Ensemble aus Berlin zurückgegriffen. Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Gäste ein munteres zweistündiges Programm mit den Melodien von Strauss, Lehár, Kàlmán, Kollo und weiteren Operettenkomponisten. Prächtige Kostüme rundeten den stimmig-heiteren Auftritt der Solisten ab.