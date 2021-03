Option zum Rückkauf bei GWU Bad Sulza weiter im Blick

Bad Sulza. Dass der Rückerwerb der Anteile am Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen Bad Sulza (GWU) von der WGA (50 Prozent) ist für Bad Sulza weiter eine Option, die unter bestimmten Voraussetzungen gezogen werden könnte, machte Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) jetzt klar. Nach wie vor ist der GWU-Aufsichtsrat für die Arbeit 2019 nicht entlastet, was nicht nur CDU-Stadtratsfraktionschef Maik Tille (CDU) als Aufsichtsratsvorsitzender, sondern auch Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) als Vize wurmt. Bad Sulza hatte entschieden, einen weiteren Wirtschaftsprüfer einzusetzen. Der sei gefunden, so Schütze. Es gehe nicht darum, den Aufsichtsrat zu beschädigen, sondern um mehr Sicherheit für die GWU.