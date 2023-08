Der Organist Ingo Reimann, hier bei einem Konzert an der Orgel in Kötschau.

Orgelkonzert in Vierzehnheiligen

Vierzehnheiligen. An diesem Freitag wird der Vierzehnheiliger Orgelsommer fortgeführt. Das steht auf dem Programm.

Am Freitag, dem 25. August wird um 17 Uhr in der Dorfkirche der Vierzehnheiligener Orgelsommer fortgesetzt. Mit dem Thema „Musikalische Porträts“ erklingen Miniaturen, die Menschen, Tiere und Landschaften musikalisch darstellen, kündigte Organist Ingo Reimann an.

Jedes der Charakterstücke stelle eine Eigenart der porträtierten Sujets in den Mittelpunkt, das stilistisch jazzig oder romantisch-verträumt erklinge, erklärte der Schötener. Der Eintritt ist frei.