Ingo Reimann gibt regelmäßig Orgelkonzerte in der Region, wie hier in Kötschau.

Orgelmusik in Vierzehnheiligen

Vierzehnheiligen. Der Schötener Organist Ingo Reimann erinnert mit seiner Programmauswahl in Vierzehnheiligen an eine Episode aus Johann Sebastian Bachs Lebenslauf.

Am kommenden Freitag, dem 4. August, wird der Vierzehnheiligener Orgelsommer fortgesetzt, teilt der Schötener Organist Ingo Reimann mit. Erinnert werde diesmal daran, dass der barocke Komponist Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren das Amt des Thomaskantors in Leipzig übernommen habe, aber nur, weil seine damaligen Mitbewerber die Stelle entweder ausschlugen oder aus anderen Gründen nicht antreten konnten. Zu hören sei daher Musik von Bach, aber auch von seinen Mitbewerbern auf das Amt, die im Übrigen heute fast vergessen seien, so Reimann.

Der Schötener Orgelspieler selbst wird an der Vierzehnheiliger Orgel sitzen. Das Konzert in der Dorfkirche beginnt um 17 Uhr . Der Eintritt ist frei.