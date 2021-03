Ortschaftsrat tagt in Bad Sulza

Nach der Winter- und Coronapause lädt der Ortschaftsrat der Kurstadt am Donnerstag, 11. März, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Bad Sulza wieder zur öffentlichen Sitzung ein. Fester Bestandteil ist eine Bürgerfragestunde sowie ein Bericht des Ortschaftsbürgermeisters Dieter Kranich (parteilos). Zusätzlich stehen die Bestellung von Ortschronisten, die finanziellen Mittel für das laufende Jahr, die Bezuschussung der Bepflanzung von Fensterbänken, der Putztag in der Ortschaft Bad Sulza sowie die Standortsuche für eine öffentliche WC-Anlage im Ortskern auf der Liste der zu behandelnden Tagesordnungspunkte.