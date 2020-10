Oßmannstedt: Freibad wartet auf grünes Licht für Förderung

Im Bemühen um einen baldigen Baustart zur Sanierung des Freibades in Oßmannstedt hat es in dieser Woche noch einmal ein Treffen mit Planer vom Ingenieurbüro Möller und Meyer aus Gotha mit Ortschaftsbürgermeisterin Anita Diener und Bauamtsleiter Ronny Funk vor Ort gegeben. Bis zur Ortschaftsratssitzung Ende Oktober wollen die Fachleute die Gesamtplanungen abgeschlossen haben, damit die Ortschaftsräte dem Projekt ihre Empfehlung an die Landgemeinde geben können. Dort soll das Ganze dann zum Gemeinderat am 9. November offiziell vorgestellt werden.

Derzeit wartet die Verwaltung sehnlichst auf den förderunschädlichen Vorhabensbeginn, sprich grünes Licht vom Fördermittelgeber. Anfang September trafen sich aus diesem Grund Vertreter vom Referat Städtebauförderung im Landesverwaltungsamt und dem Infrastrukturministerium Erfurt in Oßmannstedt, um alle Details festzuzurren. Dass, was eigentlich hätte bereits Mitte des Jahres passieren sollen, hat Corona auf Oktober hinausgezögert. So waren unter anderem auch Firmen für das Bodengutachten, Vermessungsarbeiten oder die Treffen zwischen Behördenvertretern zur Absprache vor Ort in der Corona-Zeit schwierig zu organisieren. „Am Ende haben sich alle Widrigkeiten dieses Jahres potenziert“, erklärt Ronny Funk. 3,4 Millionen Euro für die Sanierung Gleichwohl ist man seitens der Verwaltung optimistisch, dass noch in diesem Jahr die ersten Bagger anrollen werden, die im Auftrag der Thüringer Energie (TEAG) den neuen Stromanschluss für das Freibad in die Erde bringen. Das Energieunternehmen stehe bereits Gewehr bei Fuß und warte nur noch auf die Zusage der Fördermittelgeber. Auf dem Gelände des Freibades soll es - abhängig von der erfolgreichen Ausschreibung - spätestens ab Frühjahr losgehen. Insgesamt plant die Gemeinde rund 3,4 Millionen Euro in die Sanierung zu stecken. Neben dem Eigenanteil der Gemeinde von etwas über einer Millionen Euro, steuert die Städtebauförderung mit Mitteln von Bund und Land rund 2,1 Millionen dazu, der Landkreis noch einmal 300.000 Euro. Die Arbeiten, die ursprünglich wegen der Anforderungen der Fördermittelgeber in zwei Jahresscheiben geplant waren, werden nun in einem Ritt durchgezogen. Unterm Strich spare man dadurch nicht nur Kosten, etwa für doppelte Baustelleneinrichtung, sondern sorge auch für einen flüssigen Bauablauf auf dem Gelände. Die Wiedereröffnung ist für Frühjahr 2022 anvisiert.